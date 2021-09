Nouvelle collecte des déchets à Mons-Borinage: voici tous les détails

Désormais les éboueurs ramassent les sacs bleus, verts et moka ainsi que le conteneur à papiers-cartons. - Archives E.G.

Un nouveau système vient d’être mis en place pour la collecte des déchets à Quévy et sera bientôt lancé aussi à Frameries et Mons. À terme, toutes les communes de Mons-Borinage devront y passer. Vous êtes un peu perdu? Dans quel sac faut-il jeter telle sorte de déchet? On répond à toutes vos questions!