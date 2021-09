Les Fêtes de Wallonie débarque à Mons ce week-end: un programme à ne pas manquer!

La 7e édition des Fêtes de Wallonie débarque à Mons du 16 au 19 septembre avec un programme alléchant qui plaira aux petits comme aux grands Montois : le traditionnel festival de théâtre en rue qui en est à sa 16e édition, un concert de l’ORCW, le Kid’s Village, les apéros montois, des ateliers, des animations en centre-ville, des spectacles…

Après deux ans d’absence, Covid-19 oblige, les Fêtes de Wallonie reviennent enfin dans la cité du Doudou à coup d’évènements familiaux qui rassembleront le public dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Voici le programme :

Samedi 18 septembre

– Scènes ouvertes Festival de Théâtre en Rue de 14h à 18h dans la cour du Conservatoire (rue de Nimy)

Ces scènes donnent l’occasion à de nombreuses troupes issues d’ateliers de théâtre ainsi qu’à de jeunes acteurs des écoles des arts de la scène de la région de se produire devant le public de festivalier.

– Kid’s Village de 14h à 19h au Parc du Beffroi

Ateliers, animations, contes, spectacles et théâtre prendront à nouveau place cette année dans le parc du Beffroi.

– Mons Passé Présent Festival de Théâtre en Rue de 18h à 21h dans le cœur historique de la ville

– Animations de rue en centre-ville

Le cœur de la cité montoise se métamorphose en espaces de jeu et de scènes pour accueillir des spectacles urbains disséminés aux quatre coins du centre-ville. Conteurs, magiciens, jongleurs et bonimenteurs sillonneront les artères montoises pour conter leurs histoires et aventures.

– Festival de Fanfares de rue de 11h à 16h dans l’extramuros

Sur les places des villages des entités montoises, des fanfares locales animeront le cœur des villages du Grand Mons.

L’affiche. - D.R.

Dimanche 19 septembre

– Scènes ouvertes Festival de Théâtre en Rue de 14h à 18h dans la cour du Conservatoire (rue de Nimy)

– Kid’s Village de 14h à 19h au Parc du Beffroi

– Mons Passé Présent Festival de Théâtre en Rue de 15h à 19h dans le cœur historique de la ville

– Animations de rue en centre-ville

– Festival de Fanfares de rue de 10h à 15h dans l’extramuros

Plus d’infos sur www.mons.be