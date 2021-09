Inondations: une société de Jemappes appelée en renfort à Liège et Rochefort

L’entreprise FE Cleaning est intervenue dans une habitation liégeoise, où des champignons et de la moisissure étaient apparus. - D.R.

L’entreprise FE Cleaning, de Jemappes, n’en finit plus d’intervenir en province de Liège et de Namur. Sa spécialité: nettoyer après les gros sinistres, les incendies, les dégâts des eaux ou encore les tempêtes. À Liège, des champignons et de la moisissure se sont invités chez des habitants à la suite des terribles inondations! Les professionnels de la région liégeoise sont débordés. Du coup, des entreprises de chez nous sont régulièrement appelées.