Hauts-Pays: passionnés d’histoire, ils se sont transformés en apprentis archéologues

Une partie de l’équipe du cercle d’histoire et d’archéologie de Quiévrechain. - Pa.Ti.

Fabrice Lisiecki est un passionné d’histoire régionale et locale. Chaque week-end, ce professeur d’éducation physique dans la région de Lille en France parcourt les Hauts-Pays à la recherche d’éléments et de matériaux qui pourraient expliquer notre histoire, celle qui est à la base de notre grande histoire. Avec son équipe du cercle d’histoire et d’archéologie de Quiévrechain, il s’est même mis à fabriquer des tuiles romaines, comme à l’époque.