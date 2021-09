Stupéfiants: Nicolas Martin en appelle à une plus grande fermeté judiciaire

Pour cette interview de rentrée, le bourgmestre de Mons aborde plusieurs thématiques: le pass sanitaire, la semaine de la mobilité ou, plus grave, les trafics de drogue qui deviennent de plus en plus importants en Belgique. Nicolas Martin évoque aussi des projets visant à renforcer la cohésion entre Mons et le Borinage, de même qu’avec la région du Centre.