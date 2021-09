P1 Hainaut: Hornu envisage de faire grève dès mardi et de ne pas jouer contre Belœil

Saïd Khalifa, son staff et ses joueurs sont au bout du rouleau et le font savoir en dénonçant des conditions de travail très compliquées et en songeant à ne plus s’entraîner, ni jouer.

**** *** ** ***** ** ************* ** ** ******* ** ****** ****** **** ** * ***** ******* *** ***** ***** ****** ********* ****** ************ **** ** ***** ** ** *** *** ****** *************** ***** ******** ** ******* ******* ** *** ********** ** ******* ********** *** *** ******* ** ** ***** ** ******* **** ********* ** ****** ********* ******** *** **** ****** ******* *************** ** *** **** ****** ** ******* *** ******** ** ****** **** ** ******* ****** **** ****** *** ******* ***** ******** *************** ** ***** ** ** **** ******** *** ** ********* **** ******* ** **** ***** *** ** ****** ********* *** *** ** ***** ************ **** ** ** ******* ******* ** **** *** ****** ** ******** ** ****** ****** **** *** ******** ***** ******** *** ********** ** ***** ** ********** *** ********** ** *** ****** ******* ** ********* ***** ********* ** ************* ** **** ***** *** ***** **** *** ****** ******* **** **** *** ******** ** *** ** ** **** ********* ** ***** * ****** ******** **** ********** ************ *** ********* *** ******* **** ****** ** ***** ** ********* *** ****** ********** ****** ** ********** ** ***** * ******** ** ***** ******** * ** ****** **************** **** ***** ******** ** ***** ** ** ******** ****************** ****** ***** ******* ** ****** ***** ****** ******** ** ***** ******** **** ** ******* *** **** ****** ** ****** ** ******* ** ***** ** ******* ************ ** ************** ***** ***** ** ***** ********* ** **** **** ** ***** ** ***** ***** ** **** ****** ***** ** ** ** ********* ***************** ******* *** ******* **** ** ***** ***** ** ***** ** *** ******* *** **** ** ********* ** ** *** ************** ***** ******* ** ** ** *** ** ********** ****** ******* ******** * *** ******* ******* *** ** ****** ** ******** *** *** *** ** ***** ********** ** ******** *** ********** **** **** ********** **** ** **** **** ** ** ** ** ******* ** ************** ** *** ************ ** ********* ** ****** ** ******* *** ****** ** ****** **** ********* ** ********* ** ********* ** ****** **** * **** ******** ***** *** ******** ** **** ** ** ******* ** ******* *** ****** * **** **** ******* *** ****** ************* **** **** ** *** ******* **** ***** ******* ** ****** ********* ** ******* ** ******* ** ** ***** ***** ********* **** ** ****** *** *** ****** ** ******* ** ** ************* ***** ** ********* ** **** ** ** **************** **** ** *** ********* ** ** ** *** ** ** ********* *** ***** * ****** **** ** ******* ** *** ****** ** * ***** ** ******* *** *********** ** **** ***** ** ** ******* *** ***** ***** ******** ** ******* **** **** ********* ********** ** ******* ***** ***** ******* **** ** **** ****** ****** *** ******* ***** ** ******* **** *** ********** **** ******** ****** ***** ** ** ******** ** ** **** ************* ** ** **** *** **** ** ****** ******** *** ****** ** ** ***** ********* *** ****** **** ************ ********** ** ********** ** ******* ** *** ******* ** ****** *** ******* *** ********** *** ** ******* ****** ** ** *** ** ******* *** ******* **** ************* **** ** ******* ** *************** ** ******* Yilmaz: «Pourquoi une telle réaction alors qu’il n’y a rien?» *** ******* ** ********** ** *** ****** ********* ***************************** ** **** ******** ** ****** ***** **** ** ***** ** **** ****** ********* ***************** ************** ********** ******* * ****** ********** ** ********* ** *** ****** ***** *** ** ******** ** ****** ** *** ** ******* ** ********* ***** ************** *** ***** ***** **** ** ******** ** ******** ** **** ******* ****** ****** ****** ********* ************ ********* ** ******** ***** ** ************** ****** ************** **** ** *********** ** ***** ****** *** ******* *********** **** ****** ***** ***** ***** ** ** ********* *** ******** ***** ***** ******* ** ** ***** ***** ******* ***** * ********** **** ** ****** ** ***** ** ******** **** ***** *** ** ********* ** ** ************ ** **** ******** ** ****** ********************* *********** ********* ** ****** ** ***** *** ***** **** *********** ******** ** **** **** ********* ** ******* ********** ** **** ** ****** *** ***** ************ ** **** ****** ************ ****** ******** ** **************** ****