Sonita, Blanche et Saule en concert pour Frameries en fête: voici le programme

Après plus de 15 mois chaotiques rythmés par les fermetures et restrictions face à la propagation du Covid-19, la commune de Frameries et le centre culturel sont heureux d’annoncer le retour de « Frameries en fête » cette année, du 24 au 26 septembre, pour le plus grand plaisir des Framerisois !

Durant 3 jours, une panoplie d’activités culturelles, sportives et familiales, 100 % gratuites et accessibles à tous feront du bien au corps et à l’esprit.

« Pouvoir réorganiser des événements de ce genre dans notre commune, en toute sécurité, c’est tout ce dont on avait besoin. Il s’agit là d’une vraie bouffée d’air frais pour les familles », confie l’échevin des fêtes, Arnaud Malou.

Le vendredi 24 septembre à 20h30 aura lieu sur la Grand-Place de Frameries, le cinéma en plein air. Les familles auront le plaisir de découvrir « Raya et le Dernier Dragon », le nouveau film des Studios d’Animations de Walt Disney. Un dessin animé qui invitera petits et grands dans le monde fantastique de « Kumandra » où les hommes et les dragons vivaient autrefois en harmonie.

Le food truck du Bubble Festival sera également présent pour satisfaire les papilles !

À l’affiche

Trois personnalités belges seront à l’affiche du concert du samedi 25 septembre sur la Grand-Place à 19h. « Pour nous accompagner dans cette fête, trois artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles – car, après tout, on fêtera aussi les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles ! », explique Patrick Robert, directeur du centre culturel de Frameries.

Le public pourra découvrir ou retrouver l’époustouflante finaliste de The Voice Belgique, Sonita. Pour rappel, en janvier dernier, Sonita se présentait aux Blind Auditions de The Voice Belgique. Sa prestation sur « Control » de Zoe Wees a littéralement subjugué tous les coachs ! Ses performances ont confirmé sa place de grande performeuse lors de cette 9ème saison !

Il y aura également la jeune chanteuse bruxelloise, Blanche, qui s’était classée quatrième à l’Eurovision de la Chanson avec le titre « City Lights ». Elle interprétera son tout premier album, « Empire ».

Et pour terminer, les fans pourront retrouver l’artiste belge, Saule, qui est de retour avec un nouvel album, « Dare-dare », dont le titre « Rebelle Rêveur » est le premier single.

De son vrai nom, Baptiste Lalieu, est un auteur-compositeur-interprète montois, connu pour son succès Dusty Men en duo avec Charlie Winston en 2012. Un artiste éclectique et très actif !

Les fans pourront enfin revivre ses concerts intimistes durant lesquels il jouera de nouveaux titres totalement inédits !

« Le souhait du centre culturel est avant tout de faire revivre la culture. Nous voulons, tout en prenant toutes les précautions requises (le masque sera toujours d’usage durant le concert) fêter les retrouvailles entre le public et les artistes », précise le directeur du centre culturel, Patrick Robert.

Pour clôturer ce week-end, une journée remplie de chouettes activités sera totalement dédiée aux familles le dimanche 26 septembre dans le parc communal de Frameries. De nombreuses animations (randonnée vélo, rands jeux en bois, ateliers sculptures de ballons, lectures de contes, grimages, etc.) seront organisées par les partenaires : L’Enfant-Phare, La Maison communale de Prévention, la Bibliothèque communale et l’Académie de Musique et des Arts de la Parole.

Deux grandes nouveautés cette année

Un mur d’escalade et une spéléo-box (tunnel-labyrinthe de 45 mètres) pour amuser petits et grands !

De 12h à 17h, les familles pourront se régaler grâce aux différents food trucks sucrés (Churros Alvarez et Glaces Michel) et salés (Pasta and Go, Fresh Cooking et l’Orignal), sans oublier le bar à vin (Cavavin) et le bar à soft (tenu par le Syndicat d’Initiative de Frameries).

Les petits et grands pourront faire également la connaissance de la nouvelle mascotte de Frameries, à l’effigie d’un écureuil, Frami !

Trois jours de festivités entièrement gratuites à ne surtout pas manquer !

Détail du programme

Vendredi 24/09/2021

20h00 – Cinéma en plein air – Raya et le dernier dragon

Présence de Bubble festival de Frameries pour les gourmandises

L’affiche de Frameries en fête! - D.R.

Samedi 25/09/2021

19h00 – Grand concert du centre culturel – Sonita, Blanche et Saule

Dimanche 26/09/2021

10h00 – Départ de la randonnée vélo avec le club du Champ-Perdu

12h00 – 14h00 – Présence de la mascotte Frami

12h00 – 17h00 – Mur d’escalade et spéléo-box

12h00 – 17h00 – Orgue de Barbarie (suivant les horaires des accordéons et des cuivres de l’Académie)

12h00 – 17h00 – Animations des partenaires

– L’Enfant-Phare : grands jeux en bois (jeu de dames, puissance 4, mikado, kapla…), atelier créatif à la découverte de Didier Triglia

– Maison communale de Prévention : atelier sculpture de ballons, grimage et une bouteille à la mer

– Bibliothèque : jeux divers, jeux en bois, contes, pochoirs, lectures vivantes, bibliobus

12h30 – 14h00 – Groupe d’accordéonistes « les z’accros d’Léon » de Leuze

12h00 – Gravure vélo (Maison de la Prévention)

12h30 – 13h15 – Complètement débulles

13h00 – 13h45 – Mister sculpturiste + magicien close up

13h30 – 14h15 – Amuseur public + canaroscope

14h00 – 14h40 – Spectacle Orgue de BabaRIRE

14h00 – 14h45 – Complètement débulles

14h30 – 15h15 – Mister sculpturiste + magicien close up

15h00 – 15h45 – Amuseur public + canaroscope

15h30 – 16h10 – Spectacle Orgue de BarbaRIRE

15h30 – 16h15 – Complètement débulles

16h00 – 16h45 – Mister sculpturiste + magicien close up

16h30 – 17h15 – Amuseur public + canaroscope

HoReCa – 12h00 – 17h00

– Trois food truck salés : Pasta and Go, Fresh Cooking et l’Orignal

– Deux food truck sucrés : Churros Alvarez et Glaces Michel

– Bar à vin : Cavavin

– Bar à soft : Syndicat d’Initiative de Frameries