Nouveaux distributeurs à Mons-Borinage: voici les endroits où ils seront installés

Les nouveaux billets de 100 et 200€ de l’actuelle série « Europe » sont en circulation depuis deux ans à peine. Mais, déjà, on pense à leurs successeurs. Pour quelles raisons ? Parce que la contrefaçon augmente de plus en plus mais aussi parce qu’il faudra de nombreuses années pour qu’aboutissent les billets en euros de la troisième génération.