Basket: cinq candidats au titre en P2, dont le BC Mons-Capitale

L’UBC Quaregnon C de Michaël Mention tentera d’assurer le maintien au plus vite. - D.B.

Il y a un an, nous écrivions que l’Essor Templeuve, la JS Stambruges et le BCO Saint-Ghislain se disputeraient très probablement le titre 2020-21. Finalement, il n’y a pas eu de champion et cette année, pas moins de cinq favoris sont cités pour la montée en P1.