Mons-Borinage: près de 70% de nos lecteurs sont pour la contraception masculine

Partout dans le monde, ce sont principalement les femmes qui sont en charge de la contraception. Pourtant, il existe des méthodes de contraception masculine comme le slip baptisé officiellement « Remonte-couilles », l’anneau thermique ou le slip chauffant. Ces dispositifs ne sont que très peu connus du grand public. La Montoise Joëlle Kapompole, députée wallonne, veut les faire connaître et vient d’intervenir au parlement. Comment ça marche et à quel prix ? On vous explique.