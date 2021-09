Une nouvelle salle de sport avec du padbol ouvre à Ghlin

Il y a un peu plus d’un an, Renaud Delvalee et Arno Musin ont décidé d’ouvrir leur propre salle de crossfit dans… un garage! Adeptes de la salle de musculation et coachs sportifs, les deux amis veulent s’agrandir et proposer d’autres activités. Parmi elles: le padbol, une nouvelle discipline qui associe padel, foot et tennis.