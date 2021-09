L’incroyable salle des fresques de l’ancien site de l’ICET de Cuesmes est à vendre

La société Cuesmes Parc transforme une partie de l’ancien site de l’ICET à Cuesmes en logements. Et au centre du complexe, on retrouve la salle des fresques, l’ancien réfectoire, dont la peinture murale est classée. Philippe Bergmans de la société Cuesmes Parc ne veut toutefois pas toucher à cette pièce de 450 m2 et cherche un nouvel acquéreur.