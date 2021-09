Plantations de cannabis à Quaregnon et Roisin: 11 Albanais devant le tribunal

Un nouveau dossier de plantations de cannabis est sur la table du tribunal du Hainaut, section de Mons. Des onze prévenus, six sont actuellement détenus – depuis onze mois et demi – et un autre est sous surveillance électronique. Ils sont quasi tous albanais, et à ce titre, sans domicile en Belgique. Le plus âgé a 39 ans et le plus jeune 26.

Des plantations de cannabis découvertes à Frameries et Mons: la filière albanaise Cette décharge aurait pu provoquer une inondation. - D.R. Sept prévenus, dont cinq Albanais, ont comparu mercredi devant le tribunal du Hainaut section Mons. Ils seraient tous impliqués dans un dossier de plantations de cannabis, découvertes à Frameries et Mons. Alfred, un Albanais, est en aveux. ** ******* ********** *** ** **** ***** ** ************ ** ******** ** ******* ******* ** **** ******* ** ** ****** ** ******* ******* ** **** *********** ** ********* ** ********* ** ***** ********** ** ***** ****** **** *** *** ***** ******* ** ** ***** ******* ** ******** **** **** ***** *********** ********** *********** **** ********* *** ******* ** ********* **** **** ****** ********* **** ** ********** *********** ****** ** ** ** ** ** ******** ***** Lire aussi La police boraine a découvert une nouvelle plantation de cannabis à Colfontaine *** ******** ** ******* **** ** ***** **** ******** ** * **** ***** **** ** ******** *** ** ****** ** ************ ******* *********** ********* ******* **** ** *** ** ** ****** *** ******* ** ** *** ** ************ ** **************** ***** ********* ****** ***** ***** ** ******** *** *********** ** ** ******* ********** ******************* ** ********* ********* *** ******** ** **** ********* *** ******* ** ****** ** ********* *** ************* ** *** ****** ******* ******* ******************* *********** ** ************** ** ****** ** ***** **** **** *** ********* *** *********** ************ *** ********* ** ** ****** *** ***** **** ** ****** ******* ** ****** ** ** ********** ** ***** ********** *** *** **************** ** *** ***** ** ******** ** ********* ** *** ** ******* **** ******* ********* ************ ** ** ******** ******* ** *************** ** ****** **** ** ******* ** ***** ************** ** ************ *** **** ** ********** **** ***** ** ***************** **** * ***** ************ *** *** ******* ******** ** ***** **** ************ ***** ** ** ******* ** ** ** ********* ************ ********** ******* ********** *** ************** ** ********* *** ********* ** *********** ****** ********* *** ********* ******* ** ********* **** ** ***** ********** ******** *** ******** ********* ***** *** *** ****** ******* ** *************** *** ********* *** *********** **** ********* **** ************* ****** *** *** ********** ******* ** ************** *** ************ ** *** ***** ***** ***** ** ****** ** *** ******** **** ******* *** ** ******** *** *** ***** ***** ** ***** *** ***** **** ******** *** *** ********* **** ** *** *** **** *** *** ******** ** ***** ***** ****** ** ********** * **** ** ********* ** ****** ********** **** *** ************* *** *** ********** ***** ** ** ********* **** **** *** ** **** ******* ** ****** ***** ***** ******* **** ********** ******* ********* **** ***** ** ******** **** ** ****** ** ****** ************ **** ***** ** *** *** ********** ***** ***** ** **** ********** ******* ********* *** *************** ******** ** ******** ************ *** ** **** ** ** ********** ************ ************ ***** ***** ***** ***** ** ******** ** *** ****************** ******** ****** ** ******** ** *** ** ******** Lire aussi Plantations de cannabis à Boussu et Furnes: 10 suspects finalement arrêtés **************** *** ****** *** ********* ** * **** ***** ** ******** ** ******* ****** *** ****** ** ** *** ****** ******** ***** ** ************ ********* *** ****** *** ***** *** ********** ** *************** **** **** ********* ** ********* ****** *** ****** ** *************** **** ***** ** ****** **** ***** ********** ***** ****** ** ** ****** ** *** ********* ** ******** *** ******* *** ** ******* ******** *** ***** ************* ****** **** ***** ******* ****** ***** **** ***** *********** ** ********** **** ******** ****** ***** **** *********** ** *********** ** ******** **** ******* ** ***** *** ******** ***************** *** ** ****** ** *** ***** ***** *********** ** ****** *** **** ************ ********* *** ***** ******** ****** ************ *** *** ** ****** ***** ****** ******* ** ********* *********** ******* ** ********** *** ******** ***** ***** ********* ***** ********** ***** *** ****** ****** ** ****** ***** ***** ******* ** ******* *** *** ******** *** ****** ********* ** ******** ****** **** ** ****** ************ **** *********** *** **** *********** ******** ********* ****** ** ** ******* *********** ** ******************** ** ********** *** ******** *** ****** **** ***** ***** ******** **** ****** ** **** ********** **** ******** ** ***** ***** *** ****** ** **** ********* **** ****** ************ ** ******* ******* ** ***** ** ******* **** ******** *** ****** ** ** **** ** * ** * *** ***** *** ** ******** ******** *** **********