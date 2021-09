Encore une station-service braquée! Le gérant de Roisin a été frappé (vidéo)

C’est un énième braquage qui a été commis, ce lundi soir, dans une station-service de la région Mons-Borinage. Après les pompes à essence de Jemappes, Frameries et Dour, c’était au tour d’une station-service de Tertre d’être dépouillée ! Trois individus gantés et masqués ont pénétré dans la supérette et ont réclamé cigarettes et fonds de caisse.