Superbe élan de solidarité à Dour pour Catia Pompilii, atteinte d’un cancer du sein

Il y a quelques mois, la vie de Catia Pompilii basculait lorsqu’on lui apprenait qu’elle était atteinte d’un cancer du sein. Malgré sa maladie, la Douroise ne s’est jamais laissée abattre. Elle a même lancé l’initiative «Race for the Cure», une course dont les fonds seront récoltés pour «Think Pink Belgium», la campagne nationale contre le cancer du sein.