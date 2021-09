Venez découvrir le Grand Huit à Hyon, Ciply et Mesvin ces 25 et 26 septembre

Redécouvrez les légendes oubliées du territoire, participez aux animations mystérieuses autour des plantes et laissez-vous surprendre par un parcours conté insolite spécialement imaginé pour le Grand Huit #3 à Hyon/Ciply/Mesvin ces 25 et 26 septembre.

Après déjà trois escales à Nimy / Maisières avec Second Souffle, à Cuesmes avec Semences de Possibles et à Jemappes / Flénu avec Dame(s) Nature, c’est à Hyon / Ciply / Mesvin qu’est prévu ce week-end l’arrêt du Grand Huit #3 pour Equinoxe.

À Hyon, durant plusieurs mois, les porteurs de projets sont allés à la rencontre des habitants, pour récolter leurs souvenirs et leurs anecdotes mais aussi, en apprendre davantage sur les légendes qui nourrissent leur imaginaire. Au travers d’ateliers d’écriture, les participants ont ensuite rassemblé ces bribes de mémoire et ont entièrement imaginé un conte qui promet de se reconnecter à la nature, d’éveiller nos consciences et surtout de titiller nos souvenirs. Jalonnée de surprises, cette balade contée intitulée vous emportera entre danse, musique, installations artistiques ou encore spectacle de marionnettes.

À Ciply, ne manquez pas non plus, dans un décor inspiré par une forêt de bambou, une exposition et de multiples expériences interactives et ludiques pour découvrir les étonnantes capacités des arbres et des plantes qui nous entourent.

« Il paraît que… » Hyon – Parc de l’école communale + rues du village

Vous serez accueilli dans un village d’événements où vous attendent une série d’activités pour toute la famille : dégustation de spécialités du terroir, balades à dos d’âne, photomaton grandeur nature, exposition de photographies, initiation au Qi Gong, animations et jeux pour les enfants et balades mettant en valeur le patrimoine local.

En plus de tout cela, venez faire la fête ! Le samedi soir laissez-vous tenter par les faces B avec le groupe La Plus Mauvaise Soirée du Monde. Ambiance surréaliste et décalée garantie !

Les capacités étonnantes des arbres – Ciply – Environnement & découvertes ASBL

Entrez en immersion dans le monde étonnant et magique de la nature grâce aux animations de l’ASBL Environnement et Découvertes. Le temps d’une après-midi, laissez-vous porter par une exposition de peintures et de photographies de Jo François et les dessins d’Amandine Briquet. Des expériences ludiques vous feront également découvrir l’intelligence des arbres et des plantes et leurs incroyables capacités à ressentir et à communiquer entre eux.

Au cœur d’une scénographie en bambou, participez aux activités à la frontière entre la science et l’art destinées aux curieux, petits et grands.

Et aussi…

Des expériences gourmandes, la présence de food-trucks et bistrots guinguettes, des lectures de contes, des balades à la découverte de la cascade d’Hyon, une performance dans les arbres, un déjeuner mystérieux et bien d’autres animations pour toute la famille !