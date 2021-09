Un passage piéton arc-en-ciel à Mons: pas de souci en zone 20 km/h

Il est beau, il est coloré. La rue du Rossignol à Mons arbore désormais un passage piéton aux couleurs de l’arc-en-ciel. La Ville veut ainsi marquer ouvertement sa solidarité à l’égard de la diversité et de la communauté LGBT+. Le passage fait réagir car les bandes blanches légales ont disparu. Explications.

Le passage piéton arbore ses couleurs vives en face de l’école du Rossignol. Stéphane Bernard, échevin des travaux et Marie Meunier, présidente du CPAS, ont présenté le résultat.

« Il y a quelques mois, je répondais positivement au nom du collège à la motion de notre collègue conseiller Vincent Crépin, explique Marie Meunier. Nous découvrons le résultat avec mon collègue Stéphane Bernard et c’est magnifique ! Une collaboration fructueuse entre le service égalité des chances du CPAS de Mons et le service travaux de la Ville de Mons que je tiens à féliciter ! »

EG

Oui, mais voilà, le passage piéton coloré a fait réagir car les bandes blanches ont complètement disparu. Et ces bandes blanches sont nécessaires pour en faire un passage « légal » et reconnu. Sauf que la Ville de Mons a décidé de l’installer dans une zone bien spécifique. « La différence c’est que le passage est dans une zone de rencontre 20 km/h, souligne Marie Meunier. Dans ce type de zone, l’usager faible à la priorité. Il n’y a plus besoin de marquage au sol. Ce passage pour piéton est donc plutôt une invitation à traverser. »