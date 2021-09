C’est la fête ce week-end à Montignies-sur-Roc: tout un programme!

Après les 2 dernières éditions sous la pluie et les mesures sanitaires l’année dernière, les 24e festivités du Centre de Rencontres et d’Hébergement « La Goutrielle » se présentent sous les meilleurs auspices ces 25 et 26 septembre.

Pour la traditionnelle brocante du dimanche de 8h à 20h, les chalands auront l’embarras du choix auprès de presque 200 brocanteurs présents sur la place Masson et dans les rues adjacentes.

Samedi fera la part belle aux charmes montagnards.L’initiative du Collectif Villageois de Montignies-sur-Roc « La Promenade des Rocs » sera inaugurée et présentée au public à 13h.

Le circuit sillonne Montignies pour y faire découvrir les personnalités, bâtiments et panoramas remarquables qui lui ont permis d’être labellisé comme un des plus beaux villages de Wallonie. Ce n’est qu’une des étapes de ce collectif qui a déjà entrepris de remettre en état des sentiers du village et de procéder au nettoyage et à la mise en valeur d’éléments du petit patrimoine.

L’initiative citoyenne qui a vu le jour en juin est soutenue par la section de La Goutrielle reconnue comme Centre de Jeunes par le service Culture/Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

D’autres projets

Beaucoup d’autres projets devraient se réaliser notamment « Le plus propre village de Wallonie », des rencontres intergénérationnelles, des manifestations ludiques et culturelles. Ce sera déjà le cas samedi avec « à la découverte des boniments montagnards », une balade malicieuse guidée par un camelot à 14h30 et 16h30.

Le samedi après-midi, un village pour enfants sera dressé sur la place. Château gonflable, jeux en bois, grimages… seront proposés par l’équipe d’animation de La Goutrielle aux enfants de 3 à 12 ans.