P2B & P3B: déjà des matches «à six points» à l’affiche du week-end à Mons-Bo

Plusieurs affiches de P2B et P3B auront leur importance dans la lutte pour le maintien. Cuesmes, Vacresse et Havré tenteront d’accrocher le bon wagon en s’imposant lors de la sixième journée de P2B. En P3B, Lens et Hyon essaieront d’être récompensés de leurs efforts.

******** ********* **** *** ***** ** *** ** ********** ** *** ** **** ** ********** ********** ********** **** ***** ******* *** ** *********** ** ** ****** ** ******* *** ********* ** ** ****** ** *** ******* ** ************* ***** *** ***** ** *** ** ******** ** ******** ********* ** ************ ** ****** * ** ***** ***** ** ******* ** ************ ***** *** ** ********* ******** ******** ** ******* ********** ************ *********** ** *********** ** ** ******** ******** ** ************ ** ******** ** **** ***** ********* *** **** *** ******* ** ******* *** **** *** ****** ** ****** *** **** ******** ****** ** ***** ** ******* ** ******** *** **** ********** ** **** **** ************* ** *** ****** ************ ****** ******* ***** ********* ******************** ******* ********* ********* *********** ** ********* ************ ********** *** **** ****** ** ******** ***** *** ** ****** *** ****** ******* **** ****** **** ******* ** ***** ***** *** **** ** *********** **** *********** ** ******** ********* ******** ** ********* ** ** ****************** ** ******** ** ******** ********* *********** *********** *** ***** ********* ** ***** ** *** ******** ******* ******** ********* ** ******** **** ** ****** ************ ****** ********** ******* ** ***** ******************** ************* ************** ***** ********* ****** ********** **** ** ******* ** *********** **** ********* **** ******* ****** **** **** ****** ** ******* ** *********** ******** **** ************ ** **** ** ***** ****** ** *** ****** ********* ** *** ***** ** ***************** ** *** **** *** **** ** *********** ******* ****** ***** ** ******** ******* *** *** ******* **** ***** ** ***************** *********** ******* *** ******* *** ****** ** ************ ********* ******** ** ****** ** ***************** ************* *********** ** *********** ** ** *** ***** ****** ******* *** ******* *********** *** ****** **** ** ************ ** ** ******* ******** ********* **** ************** ********** **** *** ******************* ****** ***** ****** *** ******* ******* **** ** ** ********* ******** ** ***** **** ** ********** ****** * *** ***** ****** *** ***** ****** ****** ****** ** ****** ** ************ *** ****** ** ******** ** ***** **** **** ************ ** ********** *** **** ******** ************ ***** **** ********** ***** ** ***************** **** *********** *********** ** ********* ******* ** ************* ****** *************** ** ********** ********** ** ***** ******* *** ******** *** ******* ** ** ******* ********** ** ***** * *** ** ****** *** ****** ** ****** *** *** ***** ******* ** ***** ******* *** ********** **** **** ****** ************ ** ********** *** ***** **************** **** **** ********** ****** ** ****** *** ******** ** ** *** ******* *** *********** ** ***** ******** *** ****** ** ***** ******** ********* **** ***** ***** ************* ** ***** ******* **** ** *********** ************ ********* ** **** ******** ****** ******** **** ********* **** ********* *** ****** ****** ** ************* ******** ***** ********* ***** ** ***** ********** ******* **** *************** ** *********** ** *********** **** ** ** ***** ***** ******** *** ****** ********* ********** ** ******* **** ***** ********* ** ***** ***** ********* **** ** **** ** ** ******* **** *********** ******* ***** ** ** ************* *** ***** ********* *** ********** ***** ***** ** ** ***** ********** *********** *** ******* ** ****** ***** ** ****** **** ******* ** *** ******* **** ********************* Les sélections du week-end *********** * ******* *** ***** ******** ******** ***** ******** ******* ********* ***************** ******** ******* ***** ******* **** ******* ******** ******** ******** ****** ********** ******** *** ********* ****** *** ********** **** ***** ***** *** ******* ******** * ***** ********** ********** ****** ********* ******** ******** ********* *********** ******* *** ************ ******* ********* ******* ********* ********* ****** ******* ******* **** ** ***** ************ *********** ** ***** *** ***** * ******* **** ***** ** ** ********** * ***** ******** *** ********** ********* ****** **************** ** ** ******** ***** ******** *** ********* ******** ******** ******* ** ** ******* **** ********* ************ * *** ****** ************* ** ********** * ***** ***** ** ********* ** ***************** ** ** ******** ***** ******* ******** ********* ** ** ** ******** ********* ******** ******* ********** ****** *********** ********** ********* ******** ********* ******* ** ********* ******** *** ********* ******** *** ***** ********* ** ** ** *********** ******** ****** ****** ****** ********** ****** ******* ********* ********* ******** ******* ****** ******* ******* ********* ********* ******* ********* ********** ********* ******** ******* ******* ***** ******** ********** ****** ******** ***** ********* *** ********** *********** ****** ********** ******** ********** ******* ******** ******** ****** ***** ********** *** *** ****** ******** ******* ******** ******** ******* ***** *** ********** ******* ******* ********** ****** ***************** ** ** ****** ***** ***** ** ***** ** *********** *********** ******** ***** ********* ******** ******* ****** ********** ********* ******** ********** ****** ******* ******* ******* ********* ********* *** **** **** * ********** ********* *********** ******** ******* ******* ********* ** ******* ********* ******* ******** ****** ******* ******* ******** ******* ******* **** ** ****** ************* * ** ******* *** ****** ** ******* ** ********* ***************** ** ** ******** ***** ** ***** ** *********** ************ *** ******* ******** ********* ****** ******* ********* ******** ******* ******* ******** ******* *********** ********** ************ ****** ******** ***** ********** ******** ******** ** ******** ******* ******* ****** ****** ******** ******* ******** ********* ********* ****** ********* ***** ****** ******** ****** *********** ** ****** *** ******** ******* ********** ******** ****** ********* ******* ******* ******* ******** **** ******* ***** ***** ********* ********* **** ******* ******* ************ ********** * *** ******* ********** ** ************** ******* ** ****** ******* ******** ******* ******* ****** ******** ******* ********* ******** ****** *********** ******* ********** *** **** *********** ********* ********* **** *********** *********** ****** *********** ****** ** ** ** ******* ******* **** ********* ****** ****** ************* ***** ****** ********** ********* ****** ***** ********** ****** ********** ******* ********** ******* ****** ******** ****** ****** *********** *** ******** ********** *** ** ***** *********** ****************** ****** ******* *********** ****** ******* ** ********* ******* ******** ***** ****** ******** ********* ****** ********* ****** ******* ********* ** ** ******** ******** ** *********** ****** ** ** ** ********* ****** ******** ********** ******* ******* ************ ********* ****** ********* ******** ******* ****** ********** ******** ** ******* ******* ********* ******* ** ****** **** ********* **** *** ***** * ***** ********* *********** ********* ******** ******** ****** ************ ********* ********* ******* ******** ****** ****** ******** ******* ********* ******* ****** ******** ** ****** ******** **** ** ******** *** **** ******* *** ********** ********* ** *** ******** ******* *** ******************* ******** ** ** ** ********* ******* ********* ********* ************ **** ****** ***** ******* ******** ******** ********* ************* *********