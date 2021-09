Le PASS change de nom et dévoile ses nouvelles activités à Frameries!

Vidéo

Ne dites plus « Le PASS » désormais, mais dites « Spark Oh ! ». Ce samedi, le parc d’aventures scientifiques a en effet dévoilé sa nouvelle identité. Et ce n’est pas tout : de nouvelles activités sont proposées, notamment en réalité augmentée… Pour l’occasion, un week-end festif est organisé jusque lundi, avec descente en rappel (Death ride), dégustation d’insectes…

Une nouvelle enseigne a été inaugurée ce samedi. C’est le nouveau nom du PASS : Spark Oh ! Spark qui signifie étincelle en anglais « C’est l’étincelle du savoir, de la découverte scientifique et celle que l’on voit briller dans les yeux de nos visiteurs. Et Spark c’est à la fois la contraction de « scientific park » (parc scientifique). Oh, c’est pour la marque de l’étonnement, de l’émerveillement, du plaisir, de toute la palette d’émotions générées lors de chaque expérience, exposition,... », a commenté la directrice.

« Notre objectif reste inchangé : réenchanter les sciences, les technologies, les rendre amusantes, passionnantes, accessibles pour tous les enfants. Créer des vocations et provoquer des émotions, c’est le maître-mot de cette nouvelle identité ».

Le nouveau nom! - Q.S.

« Nous avons choisi ce nom dans une stratégie de développement envers les pays étrangers et la Flandre », a expliqué le président du parc, Georges-Louis Bouchez. « Au bout de 20 ans, le PASS se renouvelle », ajoute-t-il tout en félicitant les équipes d’avoir réussi à garder secret le nouveau nom, depuis un an et demi. « L’objectif est d’être moins dépendants des subsides publics publics à long terme », a encore précisé Georges-Louis Bouchez.

Georges-Louis Bouchez, président du PASS. - Q.S.

De nouveaux dispositifs ont aussi été présentés : la chimie des émotions et « Un dernier OH ! ». Il s’agit d’une expérience en réalité augmentée.

À l’occasion de cette « renaissance », le parc propose un week-end festif, ce lundi. « C’est l’occasion de redécouvrir l’offre phare du parc (expositions, ateliers encadrés, films, extérieurs…) et de de vivre des expériences inédites proposées pour l’occasion. Différentes activités seront proposées au public, avec une programmation variable sur les 3 jours : grimage, échassier déambulatoire, descente en rappel (Death ride), balade des bulles, bulle de tempête de neige, réalité virtuelle sur les océans, course de drones, stand photos, fanfare, light painting, tour à biclou (manège), dégustation d’insectes et activités scientifiques ludiques du Pass.

Le public présent pour découvrir le nouveau nom. - Q.S.

Réservation obligatoire pour le grand public, abonnés inclus, via https ://pass.be/week-end-inaugural/. C’est ouvert de 10 à 18h et gratuit pour les enfants.

« Les abonnés se verront offrir un cadeau pour l’occasion et pourront bénéficier d’une réduction de 10 % à la nouvelle boutique », précise encore le parc.

Ce samedi. - Q.S.

Une nouvelle boutique et une nouvelle billeterie ont aussi été dévoilées. - Q.S.