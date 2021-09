Une «scène de crime» devant le McDonald’s de Mons ce samedi midi

Grégory et d’autres activites ont reconstitué une scène de crime devant le McDonald’s. - F.D.

Une quinzaine d’activistes d’Extinction Rébellion et de XR Animal ont simulé des scènes de crime et investi les tables du McDonald’s de Mons ce samedi midi. Et ce, afin de manifester contre «l’écocide dont sont responsables les grandes chaînes de fast-food», disent-ils. Le rassemblement a rapidement été écourté par les forces de police.