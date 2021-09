Quiévrain: une rixe éclate, Michaël appelle sa femme: «Je suis dans le coffre…»

Kader est cité pour coups, menaces, détention arbitraire et Dominique pour non-assistance à personne en danger. Le parquet réclame respectivement 4 ans (contre Kader, connu de la justice pour des faits de violence, certes anciens) et un an contre Dominique. La victime est Michaël. Il subit un stress post-traumatique des suites de l’escapade commune du 30 juin 2020. Et une balafre de 4 centimètres à la joue droite, qui suscite un endormissement qui mettra du temps à récupérer. Il est assisté de Me Nathan Radelet. Hélas, Michaël n’a pas osé se présenter au tribunal face aux prévenus. Il aurait pu donner sa version…

