Large succès pour la 7e édition du «Grand nettoyage» en Wallonie

Comme annoncé plus tôt dans la semaine, ce sont plus de 80.000 personnes qui ont répondu à l’appel de l’asbl Be WaPP dans le cadre de la 7e édition du «Grand nettoyage» des rues, rivières et campagnes wallonnes, s’est réjoui samedi Benoit Bastien, directeur général de l’association.

