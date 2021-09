Peintres d’intérieur, ils se lancent aussi dans les produits naturels à Genly

Julien et Manuelle ont toujours rêvé d’ouvrir leur boutique. - D.R

Julien et Manuelle sont peintres d’intérieur à Quévy depuis de nombreuses années. Ils ont toujours rêvé d’ouvrir une boutique zéro déchet et d’ici trois semaines, ce sera chose faite. Même si le nom demeure encore secret, il ne reste plus que quelques détails à peaufiner avant l’ouverture de leur concept store de produits naturels.