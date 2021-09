Hakima Darhmouch quitte la RTBF: le nouveau défi professionnel de l’ex-star du JT

Hakima Darhmouch, ex-star du JT de RTL-TVI qui avait rejoint en mai 2018 la RTBF, quitte la chaîne publique. Voici son nouveau défi professionnel.

En quittant RTL, elle avait pris la tête de la thématique Culture & Musique à la RTBF. On apprend ce mardi, via un communiqué, qu’elle quitte la RTBF trois ans et demi après l’avoir rejointe.

Son départ se fera en novembre. Hakima Darhmouch se lancera dans « la grande aventure entrepreneuriale », indique-t-elle, après que « la pandémie et les périodes de confinement ont été source de profondes réflexions sur les choix de vie. ». « C’est un au revoir mûrement réfléchi mais non dénué d’émotion », poursuit-elle.

Un nouveau défi professionnel

Au terme de plus de 3 années passées au service de la RTBF, Hakima Darhmouch a décidé de relever de nouveaux défis professionnels en phase avec ses aspirations personnelles, que le COVID-19 et ses différentes phases de confinement lui ont permis d’identifier sereinement. Dès le 15 novembre prochain, Hakima Darhmouch entamera donc un nouveau pan de sa carrière professionnelle, notamment en rejoignant l’agence de consultance akkanto qui accompagne de nombreuses entreprises dans la gestion de leur réputation et des relations avec leurs parties prenantes.

« Je nourris depuis de nombreuses années l’envie de projets entrepreneuriaux. Ces derniers mois ont été l’occasion d’en clarifier la teneur, souligne Hakima Darhmouch. À côté de projets que je mènerai en solo, la collaboration avec akkanto constitue pour moi la meilleure manière d’accompagner des acteurs économiques dans les défis qu’ils rencontrent sur le plan de leur réputation, qu’il s’agisse de la développer, de la protéger ou de la mettre à profit. »

L’arrivée d’Hakima Darhmouch au sein d’akkanto s’inscrit dans le processus entamé au début de l’été visant à renforcer les services de l’agence en vue de soutenir la réputation de ses clients. Dans un contexte où produire du sens devient un atout concurrentiel, la capacité des entreprises de mener à bien leur projet passe aussi par leur aptitude à cerner et dûment gérer leur réputation.