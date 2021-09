Quaregnon a inauguré son nouvel écoparc de 10.872 panneaux photovoltaïques

L’écoparc de Quaregnon est en service depuis le 5 février 2021. Ce mardi, il a officiellement été inauguré par la société Green Enery 4 Seasons, active dans l’énergie renouvelable en Wallonie. Les 10.872 panneaux photovoltaïques implantés sur l’ancien site de charbonnage du Rieu du Cœur permettront d’alimenter 1.000 ménages et d’économiser 2.000 tonnes de CO2 par an. Et c’est un troupeau de 100 moutons qui entretient le site!