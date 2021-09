4 femmes, dont une Montoise, ouvrent un sex-shop sur le plaisir féminin à Charleroi

Bonne nouvelle! Un nouvel établissement va bientôt s’installer à la ville basse, et pas n’importe lequel: un sex-shop alternatif, qui vise à déconstruire les tabous sur le sexe et à informer sur la santé sexuelle et intime… le tout, en se faisant plaisir. Voici tous les détails de ce projet.

** ****** *** ****** *** ****** ************* ******* ***** ** ******** ***** ******** ** ********* *** ********* ************ ** ****** ****** ** ** ***** ******************* ******** ******* ************ *** *** ***** ****** ******* ************* ** ********** **** *** ********** ** ******** ** ****** *** ******* *** ******* ********* ** *** ****** ** **** ** ***** ****************** *** ****** ****** *** **** ******** ** ****** ** *** ********** *** ********* ***** ** ** ***** ****** ************ ****** ******** ** ******* **** ******** ********* ****** ****** **** ***** ******* *** ******** ** **** ******* **** ** *** ***** ******** *** ** ******* ************ ** ******* ** ** ******* **** ******* ****** ************* ************** ****** ******** *** ** ******** ************* **** ******** ** ****** ****************** **** ***** ***** *** ******* ***** *** *** ******** **** ** ****** ****** ** ********* *********** ** **** *** ************** ** ****** ** ***** ******** *********** *** **** ***** *** *************** ******** ** ********** ******** ****** **** ** *** ** ****** *** ********* ** ************** ********* **** ************ *** ****** ** ***** ******* ** ****** *** ****** ** *** ************* **** *** **** ** ***** ****** ******* ** ******** ** ***** *********** ********** ******** *** ******** **** *** ******** ** ******** ** *** ******** ** ******* *** *********** ***** *** *************** *** ******** ** ******** ***** ** ******* *** *************** ** ************** ** **** *** ******** ** *********** *** ******* **************** **** *** ***** ** ****** ** ********** **** ***** ********** ** ******** *** ************ ***************** ** **** *********************** *** ********** ****** ** ** ****** * ********* ** ** ************ ********** **** ********** *** ******** **** *********** *** **** ***** ** ******* ** ******* **** ** *********** *** ******* ******** ** ****** ********* ********** *** ** ***** ********* **** *** ****** ******* ********* ******* **** ****** ******** *********** ******* *** ** ******* *********** **** **** **** ****** ******* *** ************* ********** *** **** ******* ******** ******* ************* *** ************* ** ***** ******* ******** ***** ******* **** *** ********* **************************** ****** ** *** *************** *** *** ******** ****** *** ******* **** ***** ** ************** **** *********** ******* ****** ** ***** ****** ** ********* **** ** **** ** ********* ************ ***** ***** ***** ** *** ********** ** *** ******* **** *************** ******** ********** ********** ** **** ****** ********* **** ** ******** ***** ********** ********** *** ******* ** ********** ************ *** ***** ** ********* ** ********** *** ********* **** *** ******** ******** ***** ******* ** ******** ** ******* ********* ** ************** ** ***** ***** **** ******* ******* ** **** ** ** ***** **** ****** ** ****** ******* ******** ****** ******** ** ******* ** *** ***** *** ***** ** ******* **** ***** ** ************** ***************** *** ***** ***** ****** ***** *** ******* **** ** **** ** *****