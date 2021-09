Laissez-vous emporter par des génies précoces de la musique à Mons

L'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie propose le jeudi 30 septembre à 20h dans la salle Arsonic à Mons une ode à la jeunesse à travers une plongée dans les musiques de compositeurs précoces.

Vahan Mardirossian, directeur musical de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, a souhaité mettre à l'honneur, la jeune violoniste belge, Sylvia Huang, lauréate du Concours Reine Elisabeth et prix du public en 2019.

Micro-prestation par les élèves de l'Académie de musique, de danse et des arts de la parole de la Ville de Mons

Vahan Mardirossian, direction et piano Sylvia Huang, violoniste Orchestre Royal de Chambre de Wallonie.

Félix Mendelssohn n'a que 14 ans quand il compose en 1822 le double concerto pour violon et piano, mieux connu du public dans sa version pour orchestre à cordes. En 1820, Juan Crisostomo de Arriaga, le « Mozart espagnol » formé à Paris par le Montois François-Joseph Fétis, écrit à 14 ans son « Thème et Variations pour cordes ». Un siècle plus tard, Benjamin Britten compose, dès l'âge de 5 ans, les prémices de sa Simple Symphony, œuvre au succès rémanent.

Programme :

Felix Mendelssohn : Double concerto pour violon et piano en ré mineur

Juan Crisòstomo de Arriaga : Thème et Variations

Benjamin Britten : Simple Symphony

Prélude de 19h à 19h40 dans le Passage des Rumeurs par les élèves de l'Académie de musique, de danse et des arts de la parole de la Ville de Mons. Ensuite, concert d'une heure sans pause suivi d'un After surprise.

Billets : 20/18/15€ - Gratuit pour les moins de 25 ans (quota limité) - 1,25€ : Art.27 - 5€ : demandeur d'emploi. Lieux non numérotés.

Visit Mons : Grand-Place, 27, à Mons - Tel au 065/33.55.80 ou info.tourisme@ville.mons.be / Site : www.visitmons.be

MARS - Mons Arts de la Scène : Tel au 065/39.59.39 ou à : public@surmars.be - Site : surmars.be