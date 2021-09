Mons se dote d’un nouveau logo, qui se veut plus moderne et dynamique

La Ville de Mons a décidé de se doter d’une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo que vous trouverez désormais partout : sur le site internet, les documents officiels, les panneaux en ville, les véhicules de la ville, le mobilier urbain… Cela représente un investissement d’un peu plus de 10.000€ TVAC, uniquement pour la conception graphique. La Ville de Mons a travaillé avec Debie Graphics Design, une société graphique installée à Liège.

« Le nouveau logo est le résultat de discussions menées en interne avec les services communaux et des acteurs du secteur privé montois pour répondre à une question simple mais fondamentale : quelle image voulons-nous donner de la ville aujourd’hui et dans les années à venir ? » explique la Ville de Mons qui voulait moderniser son image et donc son ancien logo fort axé sur le domaine culturel.

L’ancien logo, avec son rond rouge.

Le nouveau logo laisse apparaître trois facettes de la ville de Mons : le folklore, le patrimoine et l’innovation.

Partie gauche : la queue du dragon pour le folklore

Il ne s’agit pas d’une flamme, mais bien de la queue du dragon. Elle incarne notre Doudou bien entendu mais aussi la chaleur humaine, l’hospitalité, la convivialité et le sens de la fête.

Partie centrale : le Beffroi pour le patrimoine

C’est le symbole fort de la ville. Il est l’étendard de la richesse du patrimoine montois.

Partie droite : le centre de congrès pour la modernité

Son architecture contemporaine renvoie à l’idée d’une ville jeune, dynamique, ambitieuse et tournée vers l’avenir.

« L’ensemble adopte une forme qui fait référence à celle de notre blason, un clin d’œil supplémentaire à notre histoire, vieille de quatorze siècles » précise encore la Ville de Mons.

Un peu plus de 10.000 euros

La Ville a investi un peu plus de 10.000€ TVAC pour la conception graphique. « Un budget modeste, surtout au regard de ce qui s’est fait dans les autres villes ou institutions en la matière » tient à ajouter la Ville de Mons. Il va falloir maintenant financer le changement de logo sur tous les supports de la ville : véhicules, mobilier urbain, bâtiments…

La skyline

La Ville s’est aussi dotée d’une skyline (ligne d’horizon) réalisée en complément du logo. Une quinzaine d’éléments emblématiques de notre territoire forment ainsi la silhouette de notre ville dans son ensemble.

Avec une société de Liège

C’est avec la société graphique wallonne DEBIE Graphics Design que la Ville de Mons a travaillé. Le studio, créé en 1993 par Olivier Debie, est spécialisé en création d’identités visuelles et images de marques institutionnelles ou commerciales.

« Le logo précédent capitalisait tout sur la seule dimension culturelle de la Ville, souligne le bourgmestre Nicolas Martin. Or, si la culture reste essentielle à nos yeux, elle ne peut masquer les fondamentaux de notre ville. Par ailleurs, la Ville a évolué et notre collège communal actuel a souhaité élargir les domaines de priorité de l’action communale (redynamisation du centre-ville, nouveaux investissements dans les communes fusionnées, renforcement de la sécurité, efforts pour la transition écologique et réforme des politiques sociales). »

Et d’ajouter : « Nous avons misé sur un logo pérenne qui gardera sa pertinence dans le temps. En effet, le Doudou et le Beffroi, qui sont deux des trois principales caractéristiques retenues, feront toujours profondément partie de notre ADN et ils sont chers au cœur de tous les Montois. »