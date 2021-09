Journée internationale des Aînés: spectacle gratuit à Saint-Ghislain ce vendredi

Dans le cadre de la Journée internationale des Aînés, la compagnie Lato Sensu ASBL présentera son spectacle « La Nostalgie des Blattes » au Foyer culturel de Saint-Ghislain ce vendredi 1er octobre.

Instaurée en 1990 par l’Organisation des Nations Unies (ONU), la Journée internationale des Aînés a lieu chaque année le 1er octobre afin de rappeler aux citoyens et aux pouvoirs publics la place réservée aux personnes âgées dans la société. À cette occasion, la Ville de Saint-Ghislain organise depuis plusieurs années des activités spécialement réservées à ses seniors : conférences, débats, etc.

« La Nostalgie des Blattes »

Pour cette édition 2021, le Foyer culturel accueillera la pièce « La Nostalgie des Blattes », produite par la compagnie Lato Sensu ASBL

L’histoire se déroule dans un univers futuriste totalement aseptisé, où deux femmes âgées sont les dernières témoins du monde d'avant. En attendant leurs spectateurs, elles vont s'affronter dans un duel de joutes verbales. L’une bien-pensante et ancienne comédienne, l’autre prostituée, elles n’ont rien en commun mis à part leurs corps qui ont vieilli naturellement, fait rare dans cet univers imaginaire. Au loin, elles entendent des engins volants, peut-être un signe d’une résistance en marche face à ce monde trop propre pour être vrai…

« La Nostalgie des Blattes » a été écrit par Pierre Notte, écrivain français et auteur de plusieurs romans à succès, dont « Les petites victoires » paru en 2020. Il est également compositeur, metteur en scène et comédien. Son talent pour l’écriture et la comédie lui a d’ailleurs permis de décrocher un Molière (l’équivalent du César pour le théâtre) en 2006 pour son œuvre « Moi aussi je suis Catherine Deneuve ».

À côté de la Journée internationale des Aînés, la Ville de Saint-Ghislain organise tout au long de l’année des activités dédiées à ses aînés : ateliers de self-defense, initiation à la marche nordique ou encore ateliers aquarelle.

Infos pratiques

Quand et où ? Vendredi 1er octobre à 20h au Foyer culturel de Saint-Ghislain

Entrée gratuite - réservations au 065/76.19.24.