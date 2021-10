Saint-Ghislain: C. Bortolin sort «Moi, Roberta», roman préfacé par Alice on the roof

Alice on the roof a préfacé le nouveau roman de Claire Bortolin. - Ronald Dersin

Il y a un peu plus d’un an, Claire Bortolin sortait un premier récit en auto-édition. Pendant le confinement, la responsable pédagogique de Bois-du-Luc a mis son temps à profit pour écrire un roman de 112 pages, qu’elle vient de publier. Elle sera d’ailleurs ce samedi à la librairie Scientia, pour une séance de dédicaces. Le livre a été préfacé par la chanteuse Alice on the roof.