114 caméras sur l’entité de Jurbise: voici tous les détails de leur fonctionnement

Même si ce n’est pas un petit investissement, les zones de police et les communes de notre région se munissent de plus en plus de caméras. Ce lundi soir, Saint-Ghislain a par exemple voté l’acquisition de nouvelles caméras. Au total dans les 13 communes de Mons-Borinage, près de 250 caméras sont actives ou le seront d’ici peu. Attention, vous êtes filmés !