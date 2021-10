Plus de 5.000 logements construits à Mons à l’horizon 2040

Les Montois le constatent quotidiennement, on construit partout sur le territoire de la cité du Doudou! Quartier Fariaux, quartier de la gare, Nimy, Jemappes, aux Grands Prés, et à d’autres endroits, des immeubles sortent de terre. Et ce n’est pas fini d’autant que la Wallonie souffre d’un déficit annuel de 1.000 à 2.000 logements… Ce mardi, l’échevin de l’Urbanisme, Maxime Pourtois, a présenté Mons et ses atouts devant 166 investisseurs privés.