Havré: une voiture termine sur le toit, l’occupant réussit à sortir seul!

03/10 00:00 → 03/10 21:00

Une dépression de petite taille se déplacera samedi de la Bretagne vers les îles Britanniques tout en se creusant. Nous serons donc temporairement soumis à un flux plus soutenu. Entre samedi soir et dimanche soir, une zone de vents plus forts traversera notre pays d'ouest en est avec des rafales atteignant de 70 à 90 km/h.