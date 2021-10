N1: le RFB en confiance avant son premier déplacement de la saison, à Mandel

Le n°44 se sent très bien intégré chez les Verts. - Eric Ghislain

Nous voilà déjà début octobre, et pourtant, les Francs Borains vont seulement négocier leur premier déplacement, en championnat. À cette occasion, Axel Lauwrensens et ses partenaires entendent franchir un cap supplémentaire et ainsi, confirmer leur entrée en matière pour le moins encourageante.