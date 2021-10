Un «nouveau concept» succédera en 2022 au Pass Visit Wallonia

La Wallonie est en train d’élaborer un nouveau concept destiné à succéder, en 2022, au Pass Visit Wallonia afin d’attirer et de fidéliser les touristes visitant la Région, a assuré la ministre wallonne du Toursime, Valérie De Bus, interrogée lundi en commission du parlement wallon par le député socialiste Michel Di Mattia.

Lancé en octobre 2020, le Pass Visit Wallonia était une mesure de soutien aux acteurs du tourisme frappé de plein fouet par la crise sanitaire.

Désormais, la Région entend mettre en place un outil unique qui remplacera les Pass gratuits ou autres coupons de réductions proposés actuellement par les différents organismes touristiques et associations professionnelles.

Elle souhaite également utiliser cet outil comme interface dans l’accompagnement des touristes, en leur suggérant notamment des attractions, des activités et des hébergements proches du lieu où ils feront valoir leur Pass.

« Ce Pass, qui sera accessible gratuitement à toutes et tous, regroupera donc les offres et avantages proposés par les acteurs touristiques de l’ensemble de la Wallonie. Celui-ci sera simplement scanné à la caisse. Il est également prévu de rendre l’avantage directement déductible lors de la réservation et du paiement en ligne », a précisé la ministre De Bue.

Le Pass sera en outre un outil de fidélisation permettant aux touristes d’engranger des points ou des récompenses qui leur donneront accès à des actions spécifiques, a-t-elle encore ajouté.