La Petite Maison du Peuple de Colfontaine ne va plus se retrouver à la porte

Depuis plusieurs mois, la Petite Maison du Peuple de Colfontaine occupe le rez-de-chaussée d’un bâtiment à Wasmes. Mais l’immeuble vient d’être mis en vente. L’association risque donc de se retrouver dehors. Jean-François Hubert, le président de l’ASBL, se dit abattu mais il cherche d’ores et déjà un nouveau local.

Mauvaise nouvelle pour l’association La Petite Maison du Peuple de Colfontaine qui vient en aide aux personnes précarisées. Des affiches « à vendre » viennent d’être posées sur le bâtiment dont elle loue le rez-de-chaussée, rue du Président Kennedy à Wasmes.

« Le propriétaire vient de m’informer qu’il allait vendre l’immeuble », explique Jean-François Hubert, le président de l’ASBL. « Je suis abattu. L’endroit correspond parfaitement à notre activité. Nous utilisons un bel espace. Il y a notre magasin, un espace de stockage, un bureau… Nous avons aménagé les lieux et effectué pas mal de travaux à nos frais. Nous avons investi de l’argent. »

De grosses inquiétudes

Jean-François Hubert comptait même lancer un nouveau projet dans quelques semaines. « Nous avons relancé des permanences juridiques. Et une entreprise nous a fait don d’un container de chantier. Nous allons le recevoir d’ici quelques semaines. Il servira de classe modulable pour l’école des devoirs. Mais avec la vente du bâtiment, je crains pour l’avenir. »

Le propriétaire a toutefois rassuré Jean-François Hubert. « Il me garantit qu’il va tout faire pour qu’on reste. Mais tout dépendra du futur propriétaire. Si quelqu’un est rapidement intéressé, rachète le bâtiment et décide d’en faire un magasin, nous serons à la porte. L’association va devenir SDF. » La Petite Maison du Peuple a pourtant signé un bail de 9 ans. « Nous avions l’esprit tranquille. Mais le propriétaire va peut-être rompre le contrat. Je suis donc très inquiet. »

L’ASBL recherche un nouveau local

Mais le Colfontainois ne compte pas se laisser abattre. « J’ai un genou à terre mais je vais me relever. J’ai prévu une réunion de crise ce vendredi après-midi. L’objectif est de trouver rapidement un nouvel endroit. Nous ne souhaitons pas perdre de temps. Je ne dormirai plus tant qu’une solution ne sera pas trouvée. Nous ne voulons surtout pas abandonner nos bénéficiaires que nous aidons et nourrissons. C’est impensable, même fermer une semaine. Nous sommes ouverts six jours par semaine. C’est une nécessité. »

Jean-François Hubert va également prendre contact avec son avocat.