Saint-Ghislain: le bourgmestre répond à vos questions pour la mi-mandature (vidéos)

La rue des Martyrs sera-t-elle rénovée ? Pensez-vous aux villages ? Est-il possible d’adapter les bordures et entrées des magasins aux PMR ? Nous sommes partis à votre rencontre pour vous demander qu’est-ce qui vous préoccupe à Saint-Ghislain et si vous comptez réitérer votre vote pour la prochaine mandature. Le bourgmestre Daniel Olivier répond à vos questions!