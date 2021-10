Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp de retour après une panne mondiale

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, subissaient une panne massive et mondiale lundi. Peu avant minuit, les services recommencaient progressivement à fonctionner. « Nous avons travaillé dur pour restaurer l’accès à nos applications et services et sommes heureux d’annoncer qu’ils reviennent en ligne », a communiqué Facebook peu après.

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger revenaient doucement en ligne mardi, ont constaté de nombreux utilisateurs, après plus de six heures de panne, un incident sans précédent pour le groupe californien déjà très décrié.

Sur le site Downdetector, qui suit les pannes des services numériques et qui a identifié celle du géant des réseaux sociaux comme « la plus importante qu’il ait jamais observée », les signalements d’incidents étaient largement en baisse vers minuit.

« Nous sommes désolés »

Facebook communiquait sur le coup de 0H33 en Belgique : « À l’immense communauté de personnes et d’entreprises du monde entier qui dépendent de nous : nous sommes désolés. Nous avons travaillé dur pour restaurer l’accès à nos applications et services et sommes heureux d’annoncer qu’ils reviennent en ligne maintenant. Merci de nous accompagner. »

Auparavant, le quotidien américain New York Times annonçait qu’une équipe du datacenter de Facebook à Santa Clara, en Californie, avait dû procéder à un « reset » manuel des serveurs. La cause précise de cette méga-panne, constatée de Bruxelles à Washington en passant par Sydney, n’était pas encore établie. Facebook évoque tout au plus un « problème de réseau ».

« Ce site est inaccessible », « impossible de trouver l’adresse du serveur », indiquait le site de Facebook à de nombreux utilisateurs lundi vers 18h.

Après une première heure de silence, les services avaient reconnu le problème. « Instagram et ses amis ont du mal en ce moment, et vous avez peut-être des difficultés à les utiliser. Restez avec nous, nous nous en occupons », avait ainsi tweeté l’équipe de communication d’Instagram.

Les problèmes techniques ou de cybersécurité qui bloquent temporairement l’accès aux sites et applications ne sont pas rares, mais la durée et l’ampleur de cette interruption de quatre plateformes utilisées tous les mois par quelque 3,5 milliards de personnes en font un incident majeur.

« Nos sincères excuses à tous ceux qui sont affectés par les pannes des services qui alimentent Facebook en ce moment. Nous avons des problèmes de réseau et nos équipes travaillent aussi vite que possible pour réparer et revenir en ligne », avait tweeté en soirée Mike Schroepfer, le directeur technologique de Facebook.

La société n’avait pas réagi à des sollicitations de l’AFP, y compris au sujet de rumeurs sur les nombreux problèmes de connexion en interne affectant les employés eux-mêmes.

Selon des experts en cybersécurité, des signes montraient que les chemins informatiques d’accès aux plateformes de Facebook ont été perturbés.

« Facebook et d’autres sites affiliés ont disparu d’Internet dans un déluge de mises à jour de BGP », un protocole de routage informatique, avait ainsi tweeté John Graham-Cumming, le directeur technologique de la société Cloudflare.

« Il est étonnant que Facebook n’ait pas encore réparé le problème (…) qui devrait être facile à corriger », soulignait de son côté pour l’AFP Jake Williams, cofondateur de BreachQuest, une entreprise de cybersécurité.

Il rappellait par ailleurs que l’impact de la panne était pire dans les nombreux pays où Facebook est « synonyme de +l’internet+ », ou pour les usagers qui se servent du réseau social pour accéder à d’autres services.

Sur Twitter, le malheur de la plateforme faisait le bonheur de ses concurrents et des utilisateurs facétieux, qui rivalisaient d’humour.