Le Service d’aide aux familles et seniors construit: 350 emplois à Frameries

Le Service d’aide aux familles et seniors du Borinage couvre 11 communes de la région et intervient auprès de 1.100 bénéficiaires. Fin du premier semestre 2023, ses employés et ouvriers quitteront définitivement Colfontaine pour s’installer dans le nouveau siège social, rue Jean Volders à Frameries. Ce mardi matin, le personnel a assisté à la pose de la première pierre.

