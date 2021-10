Frameries: inscrivez-vous aux activités de la Nuit de l’Obscurité

La Nuit de l’Obscurité revient cette année sur la place de Noirchain le samedi 9 octobre de 19h à 22h.

Coordonnée en Wallonie par la Fédération Inter-Environnement Wallonie et l'Association pour la Sauvegarde du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ASCEN), la Nuit de l’Obscurité revient cette année sur la place de Noirchain, le samedi 9 octobre de 19h à 22h.

Cette action vise à sensibiliser petits et grands aux problématiques de la pollution lumineuse et du gaspillage énergétique.

Au programme

Activités festives, ludiques et didactiques : quizz sur les rapaces diurnes et nocturnes par la Maison des sciences de la vie et de la terre, « Air Pictionary », contes du cimetière et ombres chinoises par la bibliothèque communale, présence d'une spéléo-box et du bibliobus, présence de rapaces et jeu de piste.

L’affiche. - D.R.

Envie de participer ?

Réservation souhaitée pour une meilleure organisation via event@frameries.be ou 065/61.12.20.

Les places sont limitées (groupe de max. 20 personnes – Départs différés toutes les 25 minutes - dernier départ à 21h).

Venez découvrir les charmes d'une nuit 100 % nuit !