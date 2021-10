La famille Ecolo en deuil à Mons: Jean Liénard, le vétéran, s’en est allé à 89 ans

Conseiller communal à Mons (1982) puis conseiller provincial (en 1994 et 2000), Jean Liénard s’est éteint dans la nuit de samedi à dimanche à 89 ans à la Bonne Maison de Bouzanton à Mons. C’est un véritable pilier des «Verts», et pas seulement de Mons, qui disparaît. Il avait fondé la section belge des Amis de la Terre et participé à la création d’Ecolo en Wallonie en 1980.