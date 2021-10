Budget participatif à Mons: c’est à vous de voter!

Dès ce mercredi et jusqu’au mercredi 27 octobre, les citoyens montois sont invités à se prononcer sur les 21 projets retenus dans le cadre du budget participatif. Voici comment voter.

Il y a quelques jours, les citoyens membres du jury ont été tirés au sort pour rejoindre les experts et sélectionner ensemble les meilleurs projets lancés par les Montois. Leur vote vaudra pour 50 % du total des points. Les 50 % restants seront le résultat du grand vote populaire qui commence ce mercredi. Tous les Montois sont invités à participer, soit en ligne, soit par bulletin papier dans différents lieux en ville.

Concrètement, les votes sont ouverts du 6 au 27 octobre via la plateforme du Budget Participatif www.budgetparticipatifmons.be. Vous pouvez aussi voter par papier à l’Hôtel de Ville (22, Grand Place 7000 Mons), au Service Population (2, Rue Buisseret 7000 Mons) ou encore au sein des différentes Maisons de Quartier de l’entité montoise (Allée des Oiseaux, Nimy, Jemappes, Gare, Domaine d’Épinlieu, Cuesmes).

De nombreux citoyens et associations ont présenté leurs idées dans le cadre de ce budget participatif. Suite à la réception des dossiers, une période d’analyse de faisabilité a débuté afin de savoir s’ils étaient réalisables et dans quelle mesure l’implication des services communaux allait être nécessaire et possible. Au final, c’est donc 21 projets qui sont mis sur la table. Et c’est maintenant que vous pouvez voter.

Les 21 projets sont détaillés sur le site internet du budget participatif. Espace intergénérationnel, jardins, festival… C’est ici que vous pouvez les découvrir :

https ://www.budgetparticipatifmons.be/tous-les-projets/?fbclid=IwAR2KeuEgXp-kYZZtuLC-HhohNMYqYNZKiIOYXXOvx86v-hCzvPUyDHUOk7g