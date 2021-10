Câble haute tension Ciply-Pâturages: l’enquête publique lancée, Quévy dit déjà non!

Un avis d’enquête publique vient d’être lancé à propos de la pose d’une liaison souterraine de 150.000 volts entre Ciply et Pâturages. Les habitants des communes de Mons, Quévy, Frameries et Colfontaine ont jusqu’au 18 octobre pour réagir. À Quévy, le collège annonce d’ores et déjà la couleur: il rendra un avis défavorable.