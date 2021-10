Du tango à Boussu: un concert de Marina Cedro Trio à ne pas manquer!

Le centre culturel de Boussu vous propose ce samedi 9 octobre à 19h30 un concert de Marina Cedro Trio.

Des compositions originales de Marina Cedro dont l’inspiration puise ses sources dans l’esprit du tango, illuminé par le souffle puissant de l’accordéon de Christophe Delporte et par la contrebasse suave, caressante et hors norme d’Adrien Tyberghein. L’exil, l’amour, l’intimité, Marina Cedro chante un tango argentin sincère, sensible et résolument contemporain, sans jamais abandonner les thèmes propres au genre tels la nostalgie, le déracinement ou la distance. A voir absolument !

Quand : le samedi 9 octobre à 19h30

Où ? Salle culturelle, rue F. Dorzée, 3 à Boussu (3ème étage de l'administration communale)

PAF : 10 euros / Art 27.

Réservation indispensable au 065/800.136 ou par mail à : animation@ccboussu.be