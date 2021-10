Mobilité à Mons: plus de 50% de nos lecteurs en demande de places gratuites

La semaine dernière, nous vous proposions de répondre à un petit sondage sur la mobilité à Mons, à l’occasion de l’ajout de places de parking « achat-minute » dans le centre-ville. Voici vos réponses.

Une place de parking « achat-minute » vous permet de stationner 30 minutes gratuitement. Ces places sont reconnaissables par leurs lignes vertes. Suite aux demandes des commerçants, le collège communal a annoncé que 100 emplacements seraient ajoutés en 2022 dans le centre-ville.

Un parking «achat-minute». - E.G.

Nous vous avons demandé si vous connaissiez le système, et si le fait de doubler le nombre était une bonne idée. Vous étiez plus de 50 % à dire que c’est déjà bien. Près de 40 % considèrent qu’il faudrait plus. 1 répondant sur 10 ne connaissait pas le système.

Nous en avons profité pour vous demander si vous connaissiez et utilisiez le parking souterrain de Primark, qui semble très peu fréquenté. Plus de la moitié des répondants le connaissent mais ne l’empruntent pas car il est payant. Un tiers des personnes ne le connaissaient pas et seulement 10 % l’utilisent. On se rend donc compte que nos lecteurs sont en demande de places de parking gratuites.

La mobilité douce est mise en avant à Mons. À la question « Seriez-vous prêts à laisser votre voiture au garage si les voiries étaient plus sécurisées pour les vélos ? », 45 % d’entre vous ont indiqué ne pas être intéressés et 33 % travaillent trop loin. Seulement 20 % des répondants considèrent le vélo comme une option si les voiries sont plus sécurisées ou l’utilisent déjà.