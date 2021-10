Dour: le bourgmestre répond à vos questions pour la mi-mandature (vidéos)

Nous sommes partis à votre rencontre pour vous demander qu’est-ce qui vous préoccupe à Dour et si vous comptez réitérer votre vote pour la prochaine mandature... . Le bourgmestre Carlo Di Antonio répond à vos questions!

Les travaux du parc de Dour finiront-ils un jour ? Pourquoi le centre-ville n’est-il pas plus aménagé car tout est parti à l’espace C ? Pourriez-vous vous occuper un peu plus des gens qui n’ont pas de logement ?

Certains sujets vous tiennent à cœur et c’est pourquoi nous avons décidé de poser vos questions directement au bourgmestre...

Vidéo : Inès Delparture

Nous vous avons également demandé pour qui vous avez voté et surtout, si vous comptiez revoter pour la même personne, en fonction de votre satisfaction.

