«Le CST sera appliqué en Wallonie entre le 15 octobre et le 1er novembre»

La ministre wallonne de la Santé Christie Morreale a indiqué que le CST sera d’application en Wallonie « entre le 15 octobre et le 1er novembre ».

Ce jeudi, Christie Morreale était l’invitée de la matinale de La Première. L’occasion pour la ministre de la Santé de s’exprimer sur la mise en place du fameux Covid Save Ticket en Wallonie.

« Il sera valable pour trois mois et devrait entrer en application entre le 15 octobre et le 1er novembre, probablement. On s’est engagé à ne pas donner une date particulière parce qu’on doit respecter la démocratie (…) Il y en a qui le font déjà de manière spontanée, ce n’est pas illégal », a-t-elle déclaré.

Christie Morreale explique que la Wallonie entend se calquer sur le système bruxellois, où l’application du CST débutera le 15 octobre prochain : « Ça n’a pas de sens de le faire au niveau de la province. On a essayé aussi de se calquer au maximum sur Bruxelles pour que ce soit plus clair pour tout le monde ».