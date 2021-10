Ils arrivent du Burundi, de Thaïlande,... et apprennent le français à Jemappes

Ce 1er octobre, l’école fondamentale de Saint-Ferdinand ouvrira une classe destinée aux enfants qui arrivent tout juste de l’étranger et qui ne parlent pas encore le français. Huit élèves aux origines variées recevront ainsi un enseignement spécialisé pour les aider à s’intégrer. Il s’agit d’une classe DASPA (Dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés), un dispositif plutôt rare dans le fondamental.