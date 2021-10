Assises de Mons: 5 femmes et 7 hommes pour juger Adrien Curon, accusé d’un meurtre

Adrien Curon, accusé du meurtre de sa voisine Céline Doignon, commis à Mons en avril 2019, sera jugé par cinq femmes et sept hommes, dès lundi à la cour d’assises du Hainaut à Mons. Trois femmes et un homme ont été tirés au sort comme jurés suppléants. Le Montois devra aussi répondre d’un attentat à la pudeur, d’outrages publics aux mœurs et de détention d’images à caractère pédopornographique.

